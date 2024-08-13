Савушкина Груша Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савушкин Родион Стротонов
Мать: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Василий Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Иван
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван
Смерть
Неизвестно