Рожков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно