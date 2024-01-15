Рожков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Ирина (Иринья) Демидовна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Ирина (Иринья) Демидовна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Ирина (Иринья) Демидовна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Ирина (Иринья) Демидовна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожкова Ирина (Иринья) Демидовна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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