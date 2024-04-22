Рожкова (Петрова) Ирина (Иринья) Демидовна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Петров Демид Петрович
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно