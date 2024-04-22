Рожкова (Петрова) Ирина (Иринья) Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Петрова) Ирина (Иринья) Демидовна

Место рождения

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Петров Демид Петрович

Мать: Петрова Елена Филимоновна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Василий

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Василий

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Василий

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Василий

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Василий

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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