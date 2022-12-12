Обручникова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручникова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1880 ст.

Сын: Обручников Иван Федорович

Отец ребёнка: Обручников Федор Михайлович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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