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Обручников Иван Федорович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

20.12.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1880 ст.

Отец: Обручников Федор Михайлович

Мать: Обручникова Екатерина Ивановна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Жена: Обручникова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Михайловна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
203-780-3768 239об-240
Рождение ребёнка
19.11.1910 ст.

Сын: Обручников Николай Иванович

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Михайловна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
203-780-4006 379об-380
Смерть
Неизвестно
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