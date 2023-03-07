Обручников Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения20.12.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1880 ст.
Бракосочетание
18.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Михайловна
203-780-3768 239об-240
Рождение ребёнка
19.11.1910 ст.
Сын: Обручников Николай Иванович
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Михайловна
203-780-4006 379об-380
Смерть
Неизвестно