Мамедова (Пашаева) Кюнуль Эльдар-Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедова (Пашаева) Кюнуль Эльдар-Кызы

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Место рождения

село Аллавар Грузия

Дата рождения

13.12.1982

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1982

Отец: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

Мать: Pashaeva Solmaz

село Аллавар Грузия
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамедов Али

г.Марнеули Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Мамедов Али

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамедов Али

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