Мамедова (Пашаева) Кюнуль Эльдар-Кызы
Место рождениясело Аллавар Грузия
Дата рождения13.12.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1982
село Аллавар Грузия
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамедов Али
г.Марнеули Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Мамедов Али
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамедов Али