Нестеренко (Богно) Светлана Ивановна
Место рожденияХарцызск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богно Иван
Мать: 1 Жена
Харцызск
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Нестеренко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Максим Иванович
Отец ребёнка: Нестеренко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеренко Иван
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак желудка