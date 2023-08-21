Нестеренко (Богно) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Богно) Светлана Ивановна

Место рождения

Харцызск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богно Иван

Мать: 1 Жена

Харцызск
Рождение ребёнка
1970

Сын: Нестеренко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Нестеренко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Максим Иванович

Отец ребёнка: Нестеренко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Иван

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак желудка
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