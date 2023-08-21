Богно Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богно Иван

Место рождения

Харцызск ?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харцызск ?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Мошенец Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошенец Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестеренко Светлана Ивановна

Мать ребёнка: 1 Жена

Харцызск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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