Богно Иван
Место рожденияХарцызск ?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Мошенец Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошенец Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестеренко Светлана Ивановна
Мать ребёнка: 1 Жена
Харцызск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 Жена
Смерть
Неизвестно