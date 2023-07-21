Приходько Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Тихоновский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихановская Галина Александровна
Отец ребёнка: Тихоновский Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно