Приходько Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Тихоновский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихановская Галина Александровна

Отец ребёнка: Тихоновский Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихоновский Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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