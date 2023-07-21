Тихоновский Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихоновский Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихановский Дмитрий Павлович

Мать: Тихановская Городилова Антонина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Приходько Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихановская Галина Александровна

Мать ребёнка: Приходько Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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