Тихоновский Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Приходько Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихановская Галина Александровна
Мать ребёнка: Приходько Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Приходько Анна Петровна
Смерть
Неизвестно