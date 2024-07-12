Крупнов Фёдор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиМежду 1761 и 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Крупнов Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Крупнова Ульяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Крупнова) Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Крупнова Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Крупнов Артемий Фёдорович
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Крупнов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Крупнова Улита Фёдоровна
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Крупнова Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна
Смерть
Между 1761 и 1767