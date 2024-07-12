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Крупнов Фёдор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Между 1761 и 1767

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Крупнов Никита Иванович

Мать: Крупнова Агафья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Крупнова Ульяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Крупнова) Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Крупнов Тихон Фёдорович

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Крупнова Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Крупнов Артемий Фёдорович

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Крупнов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Крупнова Улита Фёдоровна

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Крупнова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Крупнова Федосья Ивановна

Смерть
Между 1761 и 1767

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