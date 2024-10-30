Крупнова Федосья Ивановна 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупнова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Между 1798 и 1803

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Крупнова Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Крупнова) Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Крупнова Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Крупнов Тихон Фёдорович

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Крупнов Артемий Фёдорович

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Крупнова Улита Фёдоровна

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Крупнов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Крупнова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич

Смерть
Между 1798 и 1803

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