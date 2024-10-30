Крупнова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиМежду 1798 и 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Крупнова Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Крупнова) Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Крупнова Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Крупнов Артемий Фёдорович
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Крупнова Улита Фёдоровна
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Крупнов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Крупнова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Крупнов Фёдор Никитич
Смерть
Между 1798 и 1803