Хренова Калерия Алексевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Хренова Манефа Александровна
Отец ребёнка: Хренов Александр Евфимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хренов Василий Александрович
Отец ребёнка: Хренов Александр Евфимович
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Молевской