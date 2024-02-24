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Хренова Калерия Алексевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Александр Евфимович

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Хренова Манефа Александровна

Отец ребёнка: Хренов Александр Евфимович

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хренов Василий Александрович

Отец ребёнка: Хренов Александр Евфимович

Молевская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Молевской

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