Белокурова Екатерина Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокурова Екатерина Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Белокуров Августа Парменова

Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Белокурова Александра Парменова

Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Белокурова Мария Парменова

Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Белокуров Иоанн Парменов

Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Белокуров Василий Парменов

Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Белокурова Анна Парменова

Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокуров Пармен Димитриевич

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской
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