Белокурова Екатерина Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Белокуров Августа Парменова
Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Белокурова Александра Парменова
Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Белокурова Мария Парменова
Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Белокуров Василий Парменов
Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Белокурова Анна Парменова
Отец ребёнка: Белокуров Пармен Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской