Белокуров Пармен Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Белокуров Августа Парменова
Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Белокурова Александра Парменова
Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Белокурова Мария Парменова
Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Белокуров Василий Парменов
Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Белокурова Анна Парменова
Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской