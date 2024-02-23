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Белокуров Пармен Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Белокуров Августа Парменова

Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Белокурова Александра Парменова

Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Белокурова Мария Парменова

Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Белокуров Иоанн Парменов

Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Белокуров Василий Парменов

Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Белокурова Анна Парменова

Мать ребёнка: Белокурова Екатерина Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокурова Екатерина Евфимовна

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской
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