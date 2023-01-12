(Ильиных) Надежда Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ильиных) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Сын: Ильиных Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1786 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1788 ст.
Дочь: (Ильиных) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1789 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ильиных) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1794 ст.
Дочь: (Ильиных) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1796 ст.
Дочь: (Ильиных) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич