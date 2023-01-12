(Ильиных) Надежда Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Надежда Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ильиных) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Ильиных Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1786 ст.

Сын: Ильиных Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.09.1788 ст.

Дочь: (Ильиных) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.1789 ст.

Сын: Ильиных Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ильиных) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.05.1794 ст.

Дочь: (Ильиных) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1796 ст.

Дочь: (Ильиных) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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