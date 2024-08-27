Турушина (Турушина) Серафима Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1921
Дата смерти13.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.06.1941
Дочь: Городенцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
06.05.1950
Сын: Турушин Александр Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.10.1952
Дочь: Куприенко (Турушина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Турушин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
01.09.1960
Дочь: Прачковская (Турушина) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич
Смерть
13.06.1981