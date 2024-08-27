Турушина (Турушина) Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурушина (Турушина) Серафима Сергеевна

Турушина (Турушина) Серафима Сергеевна

avatar

Место рождения

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.07.1921

Дата смерти

13.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1921

Отец: Турушин Сергей Васильевич

Мать: Турушина (Болонкина) Аксинья (Ксения) Ивановна

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.06.1941

Дочь: Городенцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.05.1950

Сын: Турушин Александр Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.10.1952

Дочь: Куприенко (Турушина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич

Речное, Гвардейский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Турушин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич

Речное, Гвардейский, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.09.1960

Дочь: Прачковская (Турушина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич

Речное, Гвардейский, Калининградская область
Смерть
13.06.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.