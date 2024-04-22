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Корабельников Иван Максимович

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Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.05.1919

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1919

Отец: Корабельников Максим Андреевич

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1939
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1942
КАРАБЕЛЬНИКОВ Иван Максимович Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Грезновка Дата призыва: Гурьевский ГВК Дата выбытия: __.06.1942 Информация... Показать все
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