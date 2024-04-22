Корабельников Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения25.05.1919
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1919
Отец: Корабельников Максим Андреевич
Место жительства
1939
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1942
КАРАБЕЛЬНИКОВ Иван Максимович Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Грезновка Дата призыва: Гурьевский ГВК Дата выбытия: __.06.1942 Информация... Показать все