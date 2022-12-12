Кондзельская (Дудайчук) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондзельская (Дудайчук) Ева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Гончар Станислав Францевич

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гончар Ян Францевич

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Мария Францевна

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Гончар Станислав Францевич

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Фекла Францевна

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гончар Иван Францевич

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Францевна

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Мария Францевна

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Гончар Антон Францевич

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Павлина Францевна

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Гончар Федот Францевич

Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович

Вербовец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Франц Войцехович

Смерть
Неизвестно
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