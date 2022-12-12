Кондзельская (Дудайчук) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Гончар Станислав Францевич
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гончар Ян Францевич
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Мария Францевна
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Гончар Станислав Францевич
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Фекла Францевна
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Францевна
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Мария Францевна
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Павлина Францевна
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Гончар Франц Войцехович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно