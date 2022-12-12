Инякин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Инякина Мария Митрофановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник - Инякин Пётр Васильевич. Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Мария Митрофановна

Смерть
После 1905
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