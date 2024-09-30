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Мейер (Мейер) Мария Матвеевна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908

Отец: Мейер Матвей Адамович

Мать: Мейер (Лобия) Анна Ивановна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.09.1931

Муж: Мейер Тойво Иосифович

Рождение ребёнка
18.04.1932

Дочь: (Мейер) Хильда Анатольевна

Отец ребёнка: Мейер Тойво Иосифович

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1934

Сын: Мейер Вильям Тойвович

Отец ребёнка: Мейер Тойво Иосифович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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