Мейер (Мейер) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908
Отец: Мейер Матвей Адамович
Бракосочетание
06.09.1931
Рождение ребёнка
18.04.1932
Дочь: (Мейер) Хильда Анатольевна
Отец ребёнка: Мейер Тойво Иосифович
Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1934
Отец ребёнка: Мейер Тойво Иосифович
Смерть
Неизвестно