Мейер (Лобия) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1905
Рождение ребёнка
08.11.1906
Сын: Мейер Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович
Рождение ребёнка
11.12.1908
Дочь: Мейер (Мейер) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: Наппу (Мейер) Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович
Рождение ребёнка
09.11.1912
Дочь: Инна (Мейер) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович
Рождение ребёнка
09.01.1916
Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович
Рождение ребёнка
01.07.1927
Сын: Мейер Эйно Матвеевич
Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович
Смерть
Неизвестно