Мейер (Лобия) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Лобия) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1905

Муж: Мейер Матвей Адамович

Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Мейер Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1908

Дочь: Мейер (Мейер) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: Наппу (Мейер) Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.11.1912

Дочь: Инна (Мейер) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.01.1916

Сын: Мейер Тойво Матвеевич

Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1927

Сын: Мейер Эйно Матвеевич

Отец ребёнка: Мейер Матвей Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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