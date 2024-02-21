Маалел Тауфик Хасинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маалел Катрин Хасиновна
Мать ребёнка: Маалел Екатерина Александрвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маалел Александр Хасинович
Мать ребёнка: Маалел Екатерина Александрвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маалел Екатерина Александрвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маалел Екатерина Александрвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маалел Катрин Тауфиковна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно