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Маалел Екатерина Александрвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973

Отец: Цацак Александр Дмитриевич

Мать: Яковенко Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маалел Катрин Хасиновна

Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маалел Александр Хасинович

Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маалел Адель Хасинович

Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маалел Тауфик Хасинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маалел Хасин Тауфикович

Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович

Смерть
Неизвестно

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