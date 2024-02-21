Маалел Екатерина Александрвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маалел Катрин Хасиновна
Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маалел Александр Хасинович
Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маалел Тауфик Хасинович
Смерть
Неизвестно