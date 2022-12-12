Агуреева Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вторая жена.
Рождение ребёнка
09.06.1805 ст.
Сын: Агуреев Киприан Яковлевич
Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)
В метрической книге записан как Кирилл. В ревизских сказках с 1816 года - Киприан.
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Агуреев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно