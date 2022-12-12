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Агуреева Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторая жена.
Рождение ребёнка
09.06.1805 ст.

Сын: Агуреев Киприан Яковлевич

Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

Ольховатка, Харківська область
В метрической книге записан как Кирилл. В ревизских сказках с 1816 года - Киприан.
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Агуреев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

Смерть
Неизвестно
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