Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Житель слободы Ольховатки Воронежского наместничества и Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1790 ст.
Мать ребёнка: Агуреева Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Агуреева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Агуреева Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
09.06.1805 ст.
Сын: Агуреев Киприан Яковлевич
Мать ребёнка: Агуреева Мелания
В метрической книге записан как Кирилл. В ревизских сказках с 1816 года - Киприан.
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Агуреев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Агуреева Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агуреева Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно