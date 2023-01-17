Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Житель слободы Ольховатки Воронежского наместничества и Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Агуреев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Агуреева Феодора Андреевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Агуреева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Агуреева Феодора Андреевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.06.1805 ст.

Сын: Агуреев Киприан Яковлевич

Мать ребёнка: Агуреева Мелания

Ольховатка, Харківська область
В метрической книге записан как Кирилл. В ревизских сказках с 1816 года - Киприан.
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Агуреев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Агуреева Мелания

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агуреева Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агуреева Феодора Андреевна

Смерть
Неизвестно
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