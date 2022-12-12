Лавкерт (Передернина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1955
Отец: Передернин Петр Ильич
Рождение ребёнка
17.12.1982
Дочь: Гоголева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лавкерт Николай Владимирович
Рождение ребёнка
29.06.1990
Дочь: Лавкерт Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лавкерт Николай Владимирович
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край