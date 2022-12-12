Лавкерт (Передернина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавкерт (Передернина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1955

Отец: Передернин Петр Ильич

Мать: Передернина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
17.12.1982

Дочь: Гоголева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лавкерт Николай Владимирович

Рождение ребёнка
29.06.1990

Дочь: Лавкерт Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лавкерт Николай Владимирович

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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