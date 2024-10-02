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Минин Дмитрий Амбросимов

Место рождения

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Минин Амбросим Михайлович

Мать: Минина Мавра Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Федора Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1800

Сын: Минин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Минина Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Минина Афонасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Минин Галактион Дмитриевич

Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Минин Пимен Дмитриевич

Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1854
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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