Минин Дмитрий Амбросимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Минин Амбросим Михайлович
Мать: Минина Мавра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Федора Васильевна
Рождение ребёнка
?.11.1800
Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Минина Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Минина Афонасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Минин Галактион Дмитриевич
Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Минина Федора Васильевна
Смерть
1854
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область