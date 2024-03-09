Иван Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федотов

Иван Федотов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

1797 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: Федот Маркианов

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Петрова

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Моисей Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1797 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.