Иван Федотов
Место рождения
Дата рождения1726 ст.
Дата смерти1797 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: Федот Маркианов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Моисей Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Смерть
1797 ст.