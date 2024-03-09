Федора Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Указана как старинная деревни Федоркиной
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Моисей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Федотов
Смерть
Неизвестно