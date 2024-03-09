Федора Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Петрова

Федора Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Указана как старинная деревни Федоркиной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федотов

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Моисей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.