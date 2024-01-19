Трапезникова (Лазарева) Зинаида Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова (Лазарева) Зинаида Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913

Отец: Лазарев Евгений Тимофеевич

Мать: Шишова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Трапезников Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Трапезников Андрей Федорович

Рождение ребёнка
26.10.1937

Сын: Трапезников Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Трапезников Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трапезников Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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