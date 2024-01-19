Трапезникова (Лазарева) Зинаида Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Трапезников Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Трапезников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1937
Сын: Трапезников Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Трапезников Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно