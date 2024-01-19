Шишова Агрипина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1913
Дочь: Трапезникова Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Лазарев Евгений Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: Лазарева Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лазарев Евгений Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1928
Сын: Лазарев Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Лазарев Евгений Тимофеевич
Смерть
Неизвестно