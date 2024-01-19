Шишова Агрипина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова Агрипина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1913

Дочь: Трапезникова Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Лазарев Евгений Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: Лазарева Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лазарев Евгений Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Лазарев Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Лазарев Евгений Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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