Орлов Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Егор Йовлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мар. Сергеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Орлова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна
Смерть
Неизвестно