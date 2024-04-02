Орлов Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Егор Йовлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Мар. Сергеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Орло Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Орлова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Орлов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Мар. Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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