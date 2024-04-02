Орлова Мар. Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Орлова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович
Смерть
Неизвестно