Орлова Мар. Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Мар. Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Орло Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Орлова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Орлов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно

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