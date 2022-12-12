Чернявская (Доля) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Доля) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около 1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1931 и 1938

Муж: Чернявский Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1938

Сын: Чернявский Олег Фёдорович

Отец ребёнка: Чернявский Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1940

Дочь: Власова Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернявский Фёдор Григорьевич

Смерть
Около 1982
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