Чернявская (Доля) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1931 и 1938
Рождение ребёнка
23.08.1938
Сын: Чернявский Олег Фёдорович
Отец ребёнка: Чернявский Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1940
Дочь: Власова Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернявский Фёдор Григорьевич
Смерть
Около 1982