Чернявский Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернявский Григорий Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1931 и 1938
Рождение ребёнка
23.08.1938
Сын: Чернявский Олег Фёдорович
Мать ребёнка: Чернявская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1940
Дочь: Власова Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Чернявская Александра Михайловна
Смерть
Около 1941