Чернявский Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявский Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернявский Григорий Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1931 и 1938

Жена: Чернявская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1938

Сын: Чернявский Олег Фёдорович

Мать ребёнка: Чернявская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1940

Дочь: Власова Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Чернявская Александра Михайловна

Смерть
Около 1941
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