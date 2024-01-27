(Conovaloff) Gertrude Matthew
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.04.1868
Дата смерти24.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1868
Отец: Conovaloff Matthew
Мать: Авдотья Степановна
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1891
Russia
Рождение ребёнка
20.04.1894
Дочь: Anastasia Nicholavna
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Николай Nick Лукьянович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1954
San Francisco, San Francisco, California, USA