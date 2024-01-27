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(Conovaloff) Gertrude Matthew

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.04.1868

Дата смерти

24.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1868

Отец: Conovaloff Matthew

Мать: Авдотья Степановна

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1891

Сын: Сысоев Susoeff Яков Jacob Николаевич Nick

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Николай Nick Лукьянович

Russia
Рождение ребёнка
20.04.1894

Дочь: Anastasia Nicholavna

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Николай Nick Лукьянович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Николай Nick Лукьянович

Смерть
24.10.1954
San Francisco, San Francisco, California, USA
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