Бычкова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

04.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.02.2018

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