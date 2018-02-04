Бычкова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти04.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.02.2018