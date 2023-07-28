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Апушкин Владимир Александрович

Место рождения

Митино, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

28.04.1925

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925

Отец: Апушкин Александр

Мать: Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна

Митино, Солигаличский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1981

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