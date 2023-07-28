Апушкин Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения28.04.1925
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1981