Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

08.03.1983

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

1925 г.р.
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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Филиппов Дмитрий

Мать: Филиппова Лукерья

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1925

Сын: Апушкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Апушкин Александр

Митино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апушкин Александр

Митино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1939

Сын: Апушкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Апушкин Александр

Митино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апушкин Александр

Митино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апушкин Александр

Смерть
08.03.1983
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