Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти08.03.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Филиппов Дмитрий
Мать: Филиппова Лукерья
Рождение ребёнка
28.04.1925
Сын: Апушкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Апушкин Александр
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апушкин Александр
Рождение ребёнка
?.04.1939
Сын: Апушкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Апушкин Александр
Рождение ребёнка
20.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апушкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апушкин Александр
Смерть
08.03.1983