Зайцева (Царева) Татиана Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1883
Дата смерти20.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883
25.01.1884
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Покровская Анна Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Зайцев Иван Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
25.04.1910
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Восторгова Мария Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1918
Дочь: Федосеева Вера Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зайцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1921
Дочь: Забивалова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Федосеева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Писарева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Петр Ефимович
Смерть
20.03.1961