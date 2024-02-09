Зайцева (Царева) Татиана Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Царева) Татиана Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1883

Дата смерти

20.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883

Отец: Царёв Сергей(старший) Федоров

Мать: Царёва Екатерина Николаева

25.01.1884
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Покровская Анна Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Зайцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
25.04.1910

Сын: Зайцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Восторгова Мария Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1918

Дочь: Федосеева Вера Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зайцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1921

Дочь: Забивалова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Федосеева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Писарева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Петр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Петр Ефимович

Смерть
20.03.1961
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