Волков Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1874
Дата смерти01.02.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
27.02.1837
Сын: Волков Сергей Константинович
Мать ребёнка: Волкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1839
Дочь: Волкова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1844
Сын: Волков Иван Константинович
Мать ребёнка: Волкова Варвара Михайловна
Смерть
01.02.1849
Погребён: Новодевичий монастырь , Москва, Российская Империя
Рождение
17.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана