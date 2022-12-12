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Волков Константин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1874

Дата смерти

01.02.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1824

Жена: Волкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1837

Сын: Волков Сергей Константинович

Мать ребёнка: Волкова Варвара Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1839

Дочь: Волкова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Волков Иван Константинович

Мать ребёнка: Волкова Варвара Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
01.02.1849
Погребён: Новодевичий монастырь , Москва, Российская Империя
Рождение
17.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

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