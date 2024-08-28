Lilles Johann
Место рождения
Дата рождения24.04.1889 ст.
Дата смерти08.02.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lilles (Rabbi) Marie
Рождение ребёнка
20.12.1921
Сын: Lilles Juhan
Мать ребёнка: Lilles (Rabbi) Marie
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Lilles Edgar
Мать ребёнка: Lilles (Rabbi) Marie
Смерть
08.02.1936
Сауга, Tori vald, Pärnu maakond