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Lilles Johann

Место рождения

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

24.04.1889 ст.

Дата смерти

08.02.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lilles (Rabbi) Marie

Рождение ребёнка
20.12.1921

Сын: Lilles Juhan

Мать ребёнка: Lilles (Rabbi) Marie

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Lilles Edgar

Мать ребёнка: Lilles (Rabbi) Marie

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
08.02.1936
Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

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