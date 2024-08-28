Lilles (Rabbi) Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1892 ст.
Дата смерти03.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892 ст.
Отец: Rabbi Jaan
Мать: Rabbi (Ild) Ann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lilles Johann
Рождение ребёнка
20.12.1921
Сын: Lilles Juhan
Отец ребёнка: Lilles Johann
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Lilles Edgar
Отец ребёнка: Lilles Johann
Смерть
03.04.1972