Lilles (Rabbi) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lilles (Rabbi) Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1892 ст.

Дата смерти

03.04.1972

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.

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СС
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892 ст.

Отец: Rabbi Jaan

Мать: Rabbi (Ild) Ann

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lilles Johann

Рождение ребёнка
20.12.1921

Сын: Lilles Juhan

Отец ребёнка: Lilles Johann

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Lilles Edgar

Отец ребёнка: Lilles Johann

Ряэгу, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
03.04.1972

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