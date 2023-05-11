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Курагин Кирилл Иванович

Место рождения

Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Курагин Иван

Мать: не указана

Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Курагин Семён Кириллович

Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тронина Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна

Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Рождение ребёнка
11.11.1878

Дочь: Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Агафонов Соломония Кирилловна

Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
21.04.1883

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна

Смерть
19.10.1885
Похороны
21.10.1885
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