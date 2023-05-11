Курагин Кирилл Иванович
Место рожденияЗеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Дата рождения1838
Дата смерти19.10.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Курагин Иван
Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тронина Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна
Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Рождение ребёнка
11.11.1878
Дочь: Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Агафонов Соломония Кирилловна
Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
21.04.1883
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Курагина Евдокия Степановна
Смерть
19.10.1885
Похороны
21.10.1885