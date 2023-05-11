Курагина (Курагина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагина (Курагина) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

31.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Курагин Семён Кириллович

Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тронина Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович

Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Рождение ребёнка
11.11.1878

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Агафонов Соломония Кирилловна

Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1883

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович

Бракосочетание
06.06.1886

Муж: Зайцев Прохор Кондратьевич

Дебесы
Смерть
31.12.1890
Коровай
Похороны
02.01.1891
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