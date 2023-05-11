Курагина (Курагина) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти31.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тронина Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович
Зеленицкая, Сезенёвская волость, Слободской уезд
Рождение ребёнка
11.11.1878
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Агафонов Соломония Кирилловна
Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1883
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Курагин Кирилл Иванович
Бракосочетание
06.06.1886
Дебесы
Смерть
31.12.1890
Коровай
Похороны
02.01.1891