Максина (Карнеева) Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Карнеева) Евфросиния Григорьевна

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максин Николай Ильич мл.

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максин Глеб Ильич

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Бракосочетание
27.10.1782 ст.

Муж: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Максина) Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ланина (Максина) Пелагея I Ильинична

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Максина) Пелагея Ii Ильинична

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Максин Николай Ильич

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Максина) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1798 ст.

Сын: Максин Иван Ильич

Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Крещен того ж числа. Восприемники: сельца Негоможи господин Майор Иван Михайлович Чеплыгин и купецкая жена Ирина Прокопьевна Максина.
Смерть
Неизвестно

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