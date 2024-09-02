Максина (Карнеева) Евфросиния Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максин Глеб Ильич
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Бракосочетание
27.10.1782 ст.
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Максина) Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ланина (Максина) Пелагея I Ильинична
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Максина) Пелагея Ii Ильинична
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Максин Николай Ильич
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Максина) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1798 ст.
Сын: Максин Иван Ильич
Отец ребёнка: Максин Илья Васильевич
Крещен того ж числа. Восприемники: сельца Негоможи господин Майор Иван Михайлович Чеплыгин и купецкая жена Ирина Прокопьевна Максина.
Смерть
Неизвестно