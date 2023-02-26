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Максин Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

06.06.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Максин Илья Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1829

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Максина Любовь Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1831

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Максина Любовь Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1833

Сын: Максин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Максина Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Любовь Ивановна

Смерть
06.06.1833
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