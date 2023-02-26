Максин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти06.06.1833
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Максин Илья Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1829
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Максина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1831
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Максина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1833
Сын: Максин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Максина Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Любовь Ивановна
Смерть
06.06.1833