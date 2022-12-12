Петрова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Петров Семён Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петров Фома Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Христина Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Грасила Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно