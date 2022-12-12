Петрова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Петров Семён Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Петров Фома Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Христина Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Грасила Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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