Нечаев Борис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1902
Дата смерти17.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1933
Рождение ребёнка
03.10.1937
Дочь: Бассет (Нечаева) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1944
Мать ребёнка: Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна
Смерть
17.06.1982