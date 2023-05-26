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Нечаев Борис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1902

Дата смерти

17.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.09.1933

Жена: Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.10.1937

Дочь: Бассет (Нечаева) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.03.1944

Сын: Нечаев Олег Борисович

Мать ребёнка: Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна

Смерть
17.06.1982

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